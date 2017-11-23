Житель Удмуртии надругался над 14-летней дочкой сожительницы

Опубликована: Сегодня 16:08



фото: primorye24.ru фото: primorye24.ru

Обвиняемый проживал в одном из райцентров Удмуртии с сожительницей и ее 14-летней дочерью. Женщина являлась индивидуальным предпринимателем, а мужчина работал у нее директором.«В течение полутора лет, оставаясь дома наедине с девочкой, он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, обвиняемый неоднократно высказывал угрозы убийством в адрес ее матери», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Удмуртии.Правоохранители узнали о совершенном преступлении после того, как девочка рассказала о случившемся своей тете. 10 ноября текущего года мужчина был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.