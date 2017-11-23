|
Житель Удмуртии надругался над 14-летней дочкой сожительницы
Опубликована: Сегодня 16:08 Житель Удмуртии за полтора года неоднократно надругался над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Сейчас 39-летнего мужчину обвиняют по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Обвиняемый проживал в одном из райцентров Удмуртии с сожительницей и ее 14-летней дочерью. Женщина являлась индивидуальным предпринимателем, а мужчина работал у нее директором.
«В течение полутора лет, оставаясь дома наедине с девочкой, он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, обвиняемый неоднократно высказывал угрозы убийством в адрес ее матери», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Удмуртии.
Правоохранители узнали о совершенном преступлении после того, как девочка рассказала о случившемся своей тете. 10 ноября текущего года мужчина был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Загрузка...