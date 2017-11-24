Названо оптимальное количество чашек кофе для снижения заболеваний

Опубликована: 23 Ноября 2017 г. 17:17

фото: pxhere.com
Любители кофе могут получить максимальный положительный эффект от потребления тонизирующего напитка, если будут пить его по три чашки в день. К такому выводу пришли американские ученые после анализа более 200 исследований, проведенных по всему миру, сообщает Газета.

В числе экспериментов проводилось и 17 масштабных клинических испытаний. Обобщенные результаты свидетельствуют, что выпивающие три чашки кофе в день меньше рискуют получить диабет, заболевания печени, проблемы с сердечно-сосудистой системой и некоторые виды рака.

Злоупотребляющие напитком или же вовсе от него отказавшиеся такими преимуществами не обладают.

Если четыре-пять порций кофе и не навредят организму, то положительный эффект от него все же снизят. Пользы будет меньше, если в кофе также добавлять сахар и сочетать его с жирными десертами.



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