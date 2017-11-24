Видео пуска новейшей модернизированной противоракеты опубликовало минобороны России

Опубликована: Сегодня 09:36

фото: скриншот видео
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане был произведен успешный пуск новейшей российской противоракеты, сообщает Звезда. Министерство обороны России выложило на своем канале в YouTube видео успешного испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. В ролике показана доставка снаряда на полигон Сары-Шаган в Казахстане и сам момент старта противоракеты.

«С полигона Сары-Шаган осуществлен успешный пуск противоракеты. Все задачи, которые решались в ходе этого пуска, выполнены в полном объеме. Противоракета выполнила полетное задание и успешно поразила условную цель», – заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО ВКС полковник Андрей Приходько.

К месту пуска ракету перевозили в специальном контейнере, после чего она была установлена в шахте.

Основное отличие новейшего комплекса от предшественников заключается в том, что он полностью автоматический. И если ранее цель идентифицировала техника, а команду на запуск давал человек, то теперь обнаружение, идентификацию и запуск противоракеты производит автоматика. Этот запуск открывает новую страницу в истории противоракетных систем.
Загрузка...
Теги
дети телевидение пенсия бизнес Голливуд Ува занятость творчество Украина Малая Пурга СМИ кино США Балезино свадьба хоккей ветеран пожар ремонт религия оружие безопасность ДТП промышленность мода зоопарк погода самолет транспорт ГЖД звезда пристав футбол Сарапул семья инвалид конкурс ИжГТУ образование медицина Глазов Госсовет УР праздник Дмитрий Медведев выставка вода бюджет Ижевск алкоголь Интернет Москва суд строительство банк технологии Удмуртия Игра убийство МЧС штраф армия музыка Александр Волков Можга лес природа преступление молодежь Воткинск школа торговля наркотики дороги ГИБДД полиция Россия депутат здоровье Завьялово физкультура траур рейтинг спортсмен Ижавто терроризм правительство Новый год/Рождество финансы туризм Владимир Путин СКП розыск ЖКХ видео фестиваль МВД животные выборы прокуратура долг
Все теги
Яндекс.Погода