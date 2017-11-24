Видео пуска новейшей модернизированной противоракеты опубликовало минобороны России

Опубликована: Сегодня 09:36



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«С полигона Сары-Шаган осуществлен успешный пуск противоракеты. Все задачи, которые решались в ходе этого пуска, выполнены в полном объеме. Противоракета выполнила полетное задание и успешно поразила условную цель», – заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО ВКС полковник Андрей Приходько.К месту пуска ракету перевозили в специальном контейнере, после чего она была установлена в шахте.Основное отличие новейшего комплекса от предшественников заключается в том, что он полностью автоматический. И если ранее цель идентифицировала техника, а команду на запуск давал человек, то теперь обнаружение, идентификацию и запуск противоракеты производит автоматика. Этот запуск открывает новую страницу в истории противоракетных систем.