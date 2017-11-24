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Видео пуска новейшей модернизированной противоракеты опубликовало минобороны России
Опубликована: Сегодня 09:36 На полигоне Сары-Шаган в Казахстане был произведен успешный пуск новейшей российской противоракеты, сообщает Звезда. Министерство обороны России выложило на своем канале в YouTube видео успешного испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. В ролике показана доставка снаряда на полигон Сары-Шаган в Казахстане и сам момент старта противоракеты.
«С полигона Сары-Шаган осуществлен успешный пуск противоракеты. Все задачи, которые решались в ходе этого пуска, выполнены в полном объеме. Противоракета выполнила полетное задание и успешно поразила условную цель», – заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО ВКС полковник Андрей Приходько.
К месту пуска ракету перевозили в специальном контейнере, после чего она была установлена в шахте.
Основное отличие новейшего комплекса от предшественников заключается в том, что он полностью автоматический. И если ранее цель идентифицировала техника, а команду на запуск давал человек, то теперь обнаружение, идентификацию и запуск противоракеты производит автоматика. Этот запуск открывает новую страницу в истории противоракетных систем.
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