Очевидцев столкновения «скорой» и иномарки в Ижевске разыскивают сотрудники ГИБДД

Опубликована: Сегодня 11:50

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске автомобиль «Рено» протаранил автомобиль скорой помощи. Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, в результате аварии пострадал 51-летний мужчина - пассажир «скорой». 

ДТП произошло накануне, 23 ноября, в 11.51 напротив дома № 117 по улице Кирова. «Скорая» ехала к пациенту с включенными проблесковыми маячками.

Госавтоинспекция обращается к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному ДТП, имеющим запись с видеорегистратора, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, с просьбой сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701.

В Госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества в движении транспортному
средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом – влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, или лишение специального права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
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