Очевидцев столкновения «скорой» и иномарки в Ижевске разыскивают сотрудники ГИБДД

Опубликована: Сегодня 11:50



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло накануне, 23 ноября, в 11.51 напротив дома № 117 по улице Кирова. «Скорая» ехала к пациенту с включенными проблесковыми маячками.Госавтоинспекция обращается к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному ДТП, имеющим запись с видеорегистратора, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, с просьбой сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701.В Госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества в движении транспортномусредству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом – влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, или лишение специального права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.