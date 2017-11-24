Признать McDonald's и KFC иностранными агентами предложил депутат Госдумы

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: anonim.org фото: anonim.org

По словам парламентария, рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности. В то же время теряет популярность традиционная русская кухня.«Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», — пояснил Чернышов.По словам депутата, всё это наносит существенный ущерб российской нации в целом.«В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», — добавил Чернышов.