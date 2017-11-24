Признать McDonald's и KFC иностранными агентами предложил депутат Госдумы

Опубликована: Сегодня 12:57

фото: anonim.org
Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать иноагентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как «продукцию иностранного агента». Как пишет RT, письма с соответствующей инициативой Чернышов направил главе Роспотребнадзора и руководителю Роскомнадзора.

По словам парламентария, рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности. В то же время теряет популярность традиционная русская кухня.

«Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», — пояснил Чернышов.

По словам депутата, всё это наносит существенный ущерб российской нации в целом.

«В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», — добавил Чернышов.



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