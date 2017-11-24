В Ижевске плата за техобслуживание газового оборудования вырастет в три раза

Опубликована: Сегодня 14:04



фото: kotelniki.ru фото: kotelniki.ru

Соответственно, плата, которая была расписана на три года, теперь рассчитана на один. Сергей Чернышев также отметил, что в Ижевске выросло число заявок по утечке газа, которые в основном не находят подтверждения. Если раньше за месяц их поступало около 400, то за последнюю неделю - 380.В настоящее время службами проводится диагностирование газового оборудования в домах, которым больше 30 лет, в Ижевске их насчитывается 1817. Диагностика не проведена ещё в 587 домах. В администрации также напомнили, что за внутридомовое газовое оборудование ответственность несёт управляющая организация и ТСЖ, за внутриквартирное – сам собственник