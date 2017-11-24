В Ижевске плата за техобслуживание газового оборудования вырастет в три раза

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: kotelniki.ru
Плата за техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах Ижевска вырастет в три раза. Связано это с тем, что с 2018 года обслуживание будет проводиться не 1 раз в 3 года, как было до сентября 2017 года, а 1 раз в год. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщил журналистам начальник Управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев.

Соответственно, плата, которая была расписана на три года, теперь рассчитана на один. Сергей Чернышев также отметил, что в Ижевске выросло число заявок по утечке газа, которые в основном не находят подтверждения. Если раньше за месяц их поступало около 400, то за последнюю неделю - 380.

В настоящее время службами проводится диагностирование газового оборудования в домах, которым больше 30 лет, в Ижевске их насчитывается 1817. Диагностика не проведена ещё в 587 домах. В администрации также напомнили, что за внутридомовое газовое оборудование ответственность несёт управляющая организация и ТСЖ, за внутриквартирное – сам собственник



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