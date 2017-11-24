Видео из ресторана для нудистов опубликовал французский телеканал

Опубликована: Сегодня 15:11

фото: скриншот видео
В сети появилась видеозапись из парижского ресторана для нудистов O'Naturel. Как сообщает Lenta, видео опубликовал BFM TV.

Окна ресторана плотно занавешены, чтобы не привлекать внимания прохожих. Обязательное условие заведения — посетители ресторана должны быть полностью голыми.

Перед тем как приступить к трапезе, гости снимают одежду и убирают ее в индивидуальные шкафчики. Одетыми внутри заведения остаются только официанты. O'Naturel работает по ночам, предварительное бронирование обязательно.
Загрузка...
Теги
Глазов пенсия молодежь Дмитрий Медведев СКП пристав МЧС оружие творчество дети суд выставка Владимир Путин строительство Сарапул здоровье Россия ДТП преступление технологии спортсмен Александр Волков ГИБДД бюджет бизнес рейтинг ГЖД банк прокуратура физкультура полиция терроризм пожар Ижевск США лес выборы Малая Пурга религия Завьялово кино туризм медицина зоопарк Интернет траур телевидение ремонт Голливуд свадьба Госсовет УР фестиваль конкурс безопасность штраф музыка семья армия Удмуртия промышленность МВД Можга розыск Украина Игра хоккей Ижавто финансы Москва природа видео звезда занятость СМИ вода торговля убийство Новый год/Рождество футбол погода Балезино мода праздник ИжГТУ наркотики школа животные долг инвалид ветеран алкоголь правительство самолет транспорт образование депутат Ува Воткинск ЖКХ дороги
Все теги
Яндекс.Погода