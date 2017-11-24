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Видео из ресторана для нудистов опубликовал французский телеканал
Опубликована: Сегодня 15:11 В сети появилась видеозапись из парижского ресторана для нудистов O'Naturel. Как сообщает Lenta, видео опубликовал BFM TV.
Окна ресторана плотно занавешены, чтобы не привлекать внимания прохожих. Обязательное условие заведения — посетители ресторана должны быть полностью голыми.
Перед тем как приступить к трапезе, гости снимают одежду и убирают ее в индивидуальные шкафчики. Одетыми внутри заведения остаются только официанты. O'Naturel работает по ночам, предварительное бронирование обязательно.
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