Ижевчанин украл из ларька вертел с мясом и устроил драку в супермаркете

Опубликована: Сегодня 16:17

фото: cactusforsale.info
Житель Ижевска украл из уличного киоска вертел с мясом. Задержали его случайно - через час он устроил в супермаркете драку.

В ночное время в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Холмогорова подозрительный молодой человек разбил рукой стекло киоска, специализирующегося на продаже шаурмы, и залез внутрь. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из киоска исчезли вертел с мясом и пресс-гриль для изготовления шаурмы.

Примерно через час в полицию поступило сообщение о драке в супермаркете, расположенном в полутора километрах от киоска, где была совершена кража. Участники драки для выяснения обстоятельств были доставлены в отделение полиции.

У одного из них, 24-летнего ижевчанина, на руке был обнаружен порез. Правоохранители установили причастность молодого человека к краже из киоска. Похищенное оборудование было возвращено владельцу. Мясо, как оказалось, подозреваемый съел с друзьями сразу после кражи.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Управление МВД России по г. Ижевску



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