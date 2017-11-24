Ижевчанин украл из ларька вертел с мясом и устроил драку в супермаркете

Опубликована: Сегодня 16:17



фото: cactusforsale.info фото: cactusforsale.info

В ночное время в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Холмогорова подозрительный молодой человек разбил рукой стекло киоска, специализирующегося на продаже шаурмы, и залез внутрь. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из киоска исчезли вертел с мясом и пресс-гриль для изготовления шаурмы.Примерно через час в полицию поступило сообщение о драке в супермаркете, расположенном в полутора километрах от киоска, где была совершена кража. Участники драки для выяснения обстоятельств были доставлены в отделение полиции.У одного из них, 24-летнего ижевчанина, на руке был обнаружен порез. Правоохранители установили причастность молодого человека к краже из киоска. Похищенное оборудование было возвращено владельцу. Мясо, как оказалось, подозреваемый съел с друзьями сразу после кражи.По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Управление МВД России по г. Ижевску