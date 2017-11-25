В среднем на алкоголь каждый житель Удмуртии тратит почти тысячу рублей

Опубликована: 24 Ноября 2017 г. 17:42



фото: szaomos.news фото: szaomos.news

Отмечается, что самым популярным алкогольным напитком остается водка. Ее продано 935 декалитров (1 дкл = 10 литров) или 0,7 литра на человека. Тогда как коньяка – 59 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 51 тыс. дкл. Объем продажи винодельческой продукции составил 668 тыс. дкл, в том числе вина – 325 тыс. дкл.В общем объеме оборота розничной торговли на долю алкоголя приходится 8%. К примеру, на покупку мяса было потрачено 776 рублей, кондитерских изделий – 444 рубля, молочных продуктов – 408 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 рублей, лекарственных средств – 314 рублей.