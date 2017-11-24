Убивший пятерых старушек в Ижевске в 90-х Юрий Артамонов вышел на свободу

Опубликована: Сегодня 16:37

Фото из книги "Криминальные войны Ижевска -2"

Юрий Артамонов, который, приехав на заработки в Ижевск, с 1995 по 1997 год убивал пожилых женщин, вышел на свободу из колонии в Сарапуле. 

Бывший пресс-секретарь республиканской прокуратуры Сергей Макаров, один из авторов серии книг под названием "Криминальные войны Ижевска" сообщил об этом фейсбуке: "Эта тварь вначале получил пожизненное, потом попал под амнистию и срок был снижен до 25 лет.

В итоге, благодаря изменениям в законодательстве, получил 22 года и 10 месяцев.

Отбывал в Сарапуле на строгом режиме. Сегодня 24 ноября негодяй вышел на свободу.

Гаденыш пообещал продолжить свои похождения, только уже быть более осторожным."

В обвинительном заключении указан 21 эпизод. Преступник был признан экспертизой вменяемым. От Верховного суда Удмуртии Артамонов получил пожизненное заключение, потом попал под амнистию. 

Благодаря изменениям в законодательстве получил 22 года и 10 месяцев. Кассационную жалобу осужденного Артамонова приняли в Москве, и Борис Ельцин подписал указ о помиловании. Президиум Верховного суда России наказание смягчил и назначил ему 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Официальной информации об освобождении Юрия Артамонова пока не поступало.

Напомним: первое убийство Юрий Артамонов совершил в 1995 году в 20 лет. Под видом сантехника он проник в дом к пожилой женщине и убил ее. По той же схеме он убил еще нескольких людей. Пять женщин попали в реанимацию с тяжелыми ранениями, выжила из них лишь одна. Выручка убийцы составил 15 миллионов неденоминированных рублей (по курсу ММВБ - порядка 2,5 тысяч долларов). 




Теги
оружие занятость Завьялово Москва МВД инвалид природа Дмитрий Медведев лес физкультура Госсовет УР СКП хоккей ЖКХ прокуратура строительство спортсмен школа дети Александр Волков выставка полиция ДТП погода конкурс наркотики Игра здоровье ремонт фестиваль пенсия бизнес бюджет Ува армия видео пристав Россия кино технологии Сарапул банк правительство рейтинг алкоголь долг Можга дороги ГИБДД Малая Пурга медицина МЧС молодежь торговля праздник Ижавто Удмуртия Новый год/Рождество штраф ветеран вода животные депутат выборы убийство ГЖД образование Воткинск свадьба мода промышленность преступление финансы СМИ пожар самолет транспорт суд футбол Владимир Путин Голливуд розыск семья Ижевск религия терроризм Украина траур музыка телевидение Глазов звезда туризм зоопарк безопасность Интернет творчество ИжГТУ США Балезино
Все теги
Яндекс.Погода