Убивший пятерых старушек в Ижевске в 90-х Юрий Артамонов вышел на свободу

Опубликована: Сегодня 16:37



Фото из книги "Криминальные войны Ижевска -2" Фото из книги "Криминальные войны Ижевска -2"

Юрий Артамонов, который, приехав на заработки в Ижевск, с 1995 по 1997 год убивал пожилых женщин, вышел на свободу из колонии в Сарапуле.

Бывший пресс-секретарь республиканской прокуратуры Сергей Макаров, один из авторов серии книг под названием "Криминальные войны Ижевска" сообщил об этом фейсбуке: "Эта тварь вначале получил пожизненное, потом попал под амнистию и срок был снижен до 25 лет.

В итоге, благодаря изменениям в законодательстве, получил 22 года и 10 месяцев.

Отбывал в Сарапуле на строгом режиме. Сегодня 24 ноября негодяй вышел на свободу.

Гаденыш пообещал продолжить свои похождения, только уже быть более осторожным."

В обвинительном заключении указан 21 эпизод. Преступник был признан экспертизой вменяемым. От Верховного суда Удмуртии Артамонов получил пожизненное заключение, потом попал под амнистию.

Благодаря изменениям в законодательстве получил 22 года и 10 месяцев. Кассационную жалобу осужденного Артамонова приняли в Москве, и Борис Ельцин подписал указ о помиловании. Президиум Верховного суда России наказание смягчил и назначил ему 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Официальной информации об освобождении Юрия Артамонова пока не поступало.

Напомним: первое убийство Юрий Артамонов совершил в 1995 году в 20 лет. Под видом сантехника он проник в дом к пожилой женщине и убил ее. По той же схеме он убил еще нескольких людей. Пять женщин попали в реанимацию с тяжелыми ранениями, выжила из них лишь одна. Выручка убийцы составил 15 миллионов неденоминированных рублей (по курсу ММВБ - порядка 2,5 тысяч долларов).



