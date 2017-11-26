Безветренная и без осадков погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни

Опубликована: 25 Ноября 2017 г. 13:36



фото: cheremuha.com фото: cheremuha.com

В субботу преимущественно в южных районах республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем она составит -1..-6 °С.С воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается - будет преимущественно сухо, без осадков и безветренно. Температурный фон также сохранится отрицательный - ночью -3..-8 °С, днем -1..-6 °С.