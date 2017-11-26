Безветренная и без осадков погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни

Опубликована: 25 Ноября 2017 г. 13:36

фото: cheremuha.com
Температурный фон выходных в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу преимущественно в южных районах республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем она составит -1..-6 °С.

С воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается - будет преимущественно сухо, без осадков и безветренно. Температурный фон также сохранится отрицательный - ночью -3..-8 °С, днем -1..-6 °С.
Загрузка...
Теги
убийство долг Украина природа звезда штраф ремонт банк хоккей молодежь ЖКХ Владимир Путин технологии праздник творчество Балезино Интернет Госсовет УР дороги Дмитрий Медведев Можга лес ДТП выборы пристав Голливуд розыск МЧС зоопарк конкурс безопасность погода полиция наркотики вода Александр Волков Удмуртия терроризм Ува занятость инвалид видео армия свадьба СМИ школа рейтинг алкоголь Сарапул Завьялово фестиваль ГИБДД здоровье строительство МВД дети промышленность торговля ветеран бюджет транспорт депутат животные пожар Игра финансы Малая Пурга самолет бизнес физкультура траур Воткинск СКП мода Москва туризм прокуратура Новый год/Рождество Россия Глазов Ижевск США семья преступление выставка оружие кино религия спортсмен футбол правительство ГЖД пенсия суд музыка образование ИжГТУ Ижавто телевидение медицина
Все теги
Яндекс.Погода