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Безветренная и без осадков погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни
Опубликована: 25 Ноября 2017 г. 13:36 Температурный фон выходных в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В субботу преимущественно в южных районах республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем она составит -1..-6 °С.
С воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается - будет преимущественно сухо, без осадков и безветренно. Температурный фон также сохранится отрицательный - ночью -3..-8 °С, днем -1..-6 °С.
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