Теракт в Египте: более 300 погибших

Опубликована: 25 Ноября 2017 г. 14:56



фото: Twitter.com/alarabiya фото: Twitter.com/alarabiya

Египетские полицейские во время антитеррористической операции на Синайском полуострове уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети населенного пункта Бир аль-Абед в районе города Эль-Ариша. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя египетского Минобороны Тамера Рифаи.По данным телеканала, террористы были ликвидированы в населенном пункте Эр-Рисан в центре полуострова. В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поисками тренировочных лагерей, в которых готовились атаки на мирных жителей.Ранее сообщалось, что беспилотники египетских сил безопасности уничтожили 15 террористов, причастных к теракту в мечети. Ракетные удары были нанесены по двум внедорожникам с боевиками на севере Синайского полуострова, в пустынной местности возле деревни Аль-Равда в районе Эль-Ариша.Кроме того, по словам Рифаи агентству Al Arabiya, беспилотники уничтожили ряд опорных пунктов боевиков, в которых хранились вооружения и амуниция.Нападение на мечеть произошло 24 ноября в Бир аль-Абеде. Боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам. В результате теракта погибли 235 человек.Египетские власти после нападения на мечеть объявили трехдневный траур. Кроме того, в стране введено чрезвычайное положение. Президент Владимир Путин выразил соболезнование своему египетскому коллеге в связи с терактом и передал слова сочувствия родным и близким погибших, также пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.После теракта Ростуризм выпустил предупреждение для российских туристов, которые находятся в Египте. В ведомстве отметили, что данные о погибших или пострадавших россиянах в результате нападения на мечеть не поступали