Направленные взрывы уничтожили дымовые трубы в Ижевске и мост в Балезинском районе

Опубликована: 26 Ноября 2017 г. 21:22

В Удмуртии взорвали сразу два объекта. Это четыре трубы Ижстали и мост в Балезинском районе.

Электромартеновский цех Ижстали остановился уже в 2009 году. Оборудование и здание цеха разобрали. На площадке остались лишь четыре гигантские трубы. 

Их взорвали с использованием технологии направленного взрыва. 

Администрация Ижевска заранее предупредил горожан, сотни которых заняли места на путепроводе, с которого открывался прекрасный вид на место взрыва. Экипажу ГИБДД даже пришлось предупредить водителей, которые оставлял свои автомобили на путепроводе и тем самым создали пробку, о нарушении правил дорожного движения. В социальных сетях появились десятки постов, авторы которых поделились фотографиями и видео взрыва труб. 

Взрыв в Балезинском районе оказался менее популярным, но министр транспорта Алексей Горбачев опубликовал на своем аккаунте в фейсбук видео взрыва.  



Алексей Горбачев

Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...

Алексей Горбачев

Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...






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