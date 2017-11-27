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Направленные взрывы уничтожили дымовые трубы в Ижевске и мост в Балезинском районе
Опубликована: 26 Ноября 2017 г. 21:22 В Удмуртии взорвали сразу два объекта. Это четыре трубы Ижстали и мост в Балезинском районе.
Электромартеновский цех Ижстали остановился уже в 2009 году. Оборудование и здание цеха разобрали. На площадке остались лишь четыре гигантские трубы.
Их взорвали с использованием технологии направленного взрыва.
Администрация Ижевска заранее предупредил горожан, сотни которых заняли места на путепроводе, с которого открывался прекрасный вид на место взрыва. Экипажу ГИБДД даже пришлось предупредить водителей, которые оставлял свои автомобили на путепроводе и тем самым создали пробку, о нарушении правил дорожного движения. В социальных сетях появились десятки постов, авторы которых поделились фотографиями и видео взрыва труб.
Взрыв в Балезинском районе оказался менее популярным, но министр транспорта Алексей Горбачев опубликовал на своем аккаунте в фейсбук видео взрыва.