Направленные взрывы уничтожили дымовые трубы в Ижевске и мост в Балезинском районе

Опубликована: 26 Ноября 2017 г. 21:22





Алексей Горбачев Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...

Алексей Горбачев Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...

Электромартеновский цех Ижстали остановился уже в 2009 году. Оборудование и здание цеха разобрали. На площадке остались лишь четыре гигантские трубы.Их взорвали с использованием технологии направленного взрыва.Администрация Ижевска заранее предупредил горожан, сотни которых заняли места на путепроводе, с которого открывался прекрасный вид на место взрыва. Экипажу ГИБДД даже пришлось предупредить водителей, которые оставлял свои автомобили на путепроводе и тем самым создали пробку, о нарушении правил дорожного движения. В социальных сетях появились десятки постов, авторы которых поделились фотографиями и видео взрыва труб.Взрыв в Балезинском районе оказался менее популярным, но министр транспорта Алексей Горбачев опубликовал на своем аккаунте в фейсбук видео взрыва.