|
Владельцу игровых клубов в Воткинске грозит до четырех лет заключения
Опубликована: Сегодня 08:30 Владельца двух игорных заведений задержали в Воткинске. Теперь по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) 41-летнему местному жителю грозит до четырех лет лишения свободы.
По данным следствия, подозреваемый организовал в Воткинске два игорных заведения. К своему «бизнесу» он привлек двух знакомых – мужчину и женщину. Одно из заведений, где устраивались азартные игры с использованием сети Интернет, находилось в нежилом помещении по ул. Степана Разина, второе - в бывшем торговом павильоне по ул. 1 Мая. Проработали игорные салоны более года.
Подозреваемый, хозяин «бизнеса», задержан. Двоих его соучастников отпустили под подписку о невыезде. Игорное оборудование изъято, допрошены свидетели из числа посетителей и сотрудников заведения.
Загрузка...