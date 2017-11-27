Владельцу игровых клубов в Воткинске грозит до четырех лет заключения

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: ikavybovim.casino1.pro фото: ikavybovim.casino1.pro

По данным следствия, подозреваемый организовал в Воткинске два игорных заведения. К своему «бизнесу» он привлек двух знакомых – мужчину и женщину. Одно из заведений, где устраивались азартные игры с использованием сети Интернет, находилось в нежилом помещении по ул. Степана Разина, второе - в бывшем торговом павильоне по ул. 1 Мая. Проработали игорные салоны более года.Подозреваемый, хозяин «бизнеса», задержан. Двоих его соучастников отпустили под подписку о невыезде. Игорное оборудование изъято, допрошены свидетели из числа посетителей и сотрудников заведения.