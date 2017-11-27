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О возможном ухудшении дорожной ситуации предупреждает ГИБДД Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:24 Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике предупреждает водителей о возможном ухудшении ситуации на дорогах, которая связана с выпадением снега. Подобные погодные условия требуют повышенной внимательности от всех участников дорожного движения. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости.
В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в подобных погодных условиях тормозной путь автомобилей значительно возрастает. Машина может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу пешеходом. В темное время суток для безопасности пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы.
Эффективным способом обеспечения безопасности в таких условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге является использование зимних шин. Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
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