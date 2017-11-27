Учёные назвали основные способы избежать рака

Опубликована: Сегодня 10:31

фото: no-onco.ru
Специалисты Американского онкологического общества назвали основные причины заболевания раком, сообщает Lenta. Согласно исследованиям, главными катализаторами развития опухолей являются активное и пассивное курение, употребление алкоголя, мяса и лишний вес.

При этом самым опасным фактором является курение. Оно связано с 19% случаев развития раковых заболеваний и 28,8% - летальных исходов. Ожирение послужило причиной в 7,8% случаев заболевания и 6,5% - смертей. Большинство случаев заболевания раком кожи вызвано загаром. Согласно данным статистики, употребление переработанного мяса повышает риск появления злокачественных опухолей кишечника.

Основным способом уберечься от рака исследователи называют отказ от вредных привычек. Также профилактикой является здоровое питание и физическая активность. Кроме того, ученые советуют регулярно проходить медицинское обследование.


Теги
дети природа молодежь траур Украина футбол занятость СКП преступление творчество рейтинг спортсмен пожар оружие Интернет Можга дороги конкурс Завьялово выборы телевидение физкультура Удмуртия зоопарк СМИ Воткинск семья пристав животные пенсия строительство ветеран выставка инвалид полиция ИжГТУ финансы Сарапул фестиваль Владимир Путин хоккей США алкоголь свадьба Голливуд банк Дмитрий Медведев Александр Волков розыск ЖКХ ГИБДД бизнес видео армия убийство Госсовет УР Новый год/Рождество туризм ДТП религия депутат наркотики долг бюджет терроризм Россия МВД лес самолет правительство технологии транспорт суд Ижавто музыка Игра Балезино мода ГЖД МЧС школа вода Москва штраф Ижевск праздник звезда безопасность образование ремонт здоровье торговля погода промышленность медицина прокуратура кино Глазов Ува Малая Пурга
Все теги
Яндекс.Погода