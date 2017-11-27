|
Учёные назвали основные способы избежать рака
Опубликована: Сегодня 10:31 Специалисты Американского онкологического общества назвали основные причины заболевания раком, сообщает Lenta. Согласно исследованиям, главными катализаторами развития опухолей являются активное и пассивное курение, употребление алкоголя, мяса и лишний вес.
При этом самым опасным фактором является курение. Оно связано с 19% случаев развития раковых заболеваний и 28,8% - летальных исходов. Ожирение послужило причиной в 7,8% случаев заболевания и 6,5% - смертей. Большинство случаев заболевания раком кожи вызвано загаром. Согласно данным статистики, употребление переработанного мяса повышает риск появления злокачественных опухолей кишечника.
Основным способом уберечься от рака исследователи называют отказ от вредных привычек. Также профилактикой является здоровое питание и физическая активность. Кроме того, ученые советуют регулярно проходить медицинское обследование.