|
В Удмуртии погиб водитель вылетевшего с моста ВАЗа
Опубликована: Сегодня 12:47 В Удмуртии отечественная легковушка вылетела с дороги, ее водитель погиб. Произошло ДТП со смертельным исходом в минувшее воскресенье, 26 ноября около 8 часов утра на 11 км автодороги «Сарапул — Камбарка».
Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, 21-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии молодой человек погиб, его пассажиры, 1996 и 1997 годов рождения, получили травмы и были госпитализированы в больницу.
В Госавтоинспекции отметили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Загрузка...