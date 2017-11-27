В Удмуртии погиб водитель вылетевшего с моста ВАЗа

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии отечественная легковушка вылетела с дороги, ее водитель погиб. Произошло ДТП со смертельным исходом в минувшее воскресенье, 26 ноября около 8 часов утра на 11 км автодороги «Сарапул — Камбарка».

Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, 21-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии молодой человек погиб, его пассажиры, 1996 и 1997 годов рождения, получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.
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