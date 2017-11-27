В Ижевске девушка на иномарке протаранила столб

Опубликована: Сегодня 15:00

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске 26-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем «Ситроен-С4» и врезалась в столб. Произошло ДТП 26 ноября в 21.49 напротив дома №151 по улице Маркина.

Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, в результате аварии пострадали 4 человека. Травмы различной степени тяжести получили молодой человек 2001 года рождения, женщина 1975 года рождения, мужчина 1978 года рождения и водитель.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



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