После массового отравления в Сарапуле трое местных жителей находятся под присмотром врачей

Опубликована: Сегодня 15:47

фото: belive.ru
После отравления на Сарапульском электрогенераторном заводе в местной больнице остаются три человека. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании в резиденции главы Удмуртии сообщил начальник ГУ МЧС России по УР Петр Фомин.

В пятницу, 24 ноября, к медикам с подозрением на отравление обратились 12 работников завода и 12 учеников городского лицея №18. Предварительный диагноз - отравление острой кишечной инфекцией. На сегодняшний день под присмотром врачей остались трое сотрудников Сарапульского электрогенераторного завода, 9 работников и 12 учеников отпущены на амбулаторное лечение. 



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