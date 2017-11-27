После массового отравления в Сарапуле трое местных жителей находятся под присмотром врачей

Опубликована: Сегодня 15:47



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В пятницу, 24 ноября, к медикам с подозрением на отравление обратились 12 работников завода и 12 учеников городского лицея №18. Предварительный диагноз - отравление острой кишечной инфекцией. На сегодняшний день под присмотром врачей остались трое сотрудников Сарапульского электрогенераторного завода, 9 работников и 12 учеников отпущены на амбулаторное лечение.