Победительницей конкурса «Детское Евровидение-2017» стала россиянка Полина Богусевич

Опубликована: Сегодня 16:51

фото: Thomas Hanses / junioreurovision.tv
Победителем международного вокального конкурса «Детское Евровидение-2017», который прошел 26 ноября в столице Грузии Тбилиси, стала 14-летняя россиянка Полина Богусевич.

Россиянка выступила с песней «Крылья» и набрала 188 баллов, пишет РБК. «Я очень-очень нервничала, потому что здесь [выступало] много талантливых ребят», — рассказала девочка, комментируя свою победу. Богусевич также поблагодарила «всех, кто ее любит и кто поддерживал на этом конкурсе». «Без вас я бы ничего не сделала, вы просто мое все», — сказала исполнительница.

Полина Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Она является лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери», состоявшегося в Македонии в 2012 году. Также она участвовала в шоу «Голос. Дети», «Окно в Париж», «Школа музыки», «Песня года-2014» и «Детская Песня года-2014».

«Детское Евровидение» проходит ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие дети до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. Россия прежде выигрывала конкурс только в 2006 году, победительницами тогда стали сестры Мария и Анастасия Толмачевы.
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