Алфавит как политический инструмент Опубликована: 27 Ноября 2017 г. 19:13

Вообще, с графическим алфавитом у казахов всё сложно.



Как написал в апреле сам Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» «С Х по ХХ век, в течение 900 лет на территории Казахстана использовался арабский алфавит. 7 августа 1929 года Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы. Письменность на основе латинского алфавита использовалась с 1929 года по 1940 год, затем случился переход на кириллицу. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики». Таким образом, история перевода казахского алфавита на тот или иной алфавит диктовалась определенными политическими мотивами.»



Забавно, но нет никаких оснований считать, что на этот раз обошлось без «определённых политических мотивов». Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в



При этом самих казахов, которые переживают по поводу стоимости этой затеи, пытаются успокоить, показывая им лишь верхушку айсберга. Согласно



Однако, учитывая, что после замены алфавита придётся переводить на латиницу всю государственную документацию, паспорта и другие документы, указатели улиц, все печатные издания да и много еще чего, этот переход по предварительным подсчетам может обойтись государству в 300 миллионов долларов, да и то, если при этом обойдётся без распилов и откатов.



Эти деньги будут потрачены постепенно и, скорее всего, без лишнего шума. У властей есть на это целых восемь лет: процесс отказа от «советского колониального прошлого» и переход к американскому «колониализму», как считают некоторые, должен закончиться к 2025 году.

Вообще, такие вопросы, касающиеся каждого гражданина страны, было бы логично вынести на референдум, чтобы понять насколько это нужно народу. Однако, руководство Казахстана видимо решило играть в большую политику без оглядки на мнение народа и провело это решение на уровне «политической воли».



Безоговорочное одобрение проекту выразили лишь западные эксперты, хотя даже они не смогли найти убедительных аргументов необходимости данной меры. Казахский портал 24.kz



Краткая справка попыток ввести латиницу по истории современного Казахстана (по данным сайта



В 2006-м на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана этот вопрос затронул президент. Но спустя два года решение проблемы отложили на усмотрение «будущих поколений». Надвигался кризис, и, видимо, стало не до того.



В 2011-м топик вновь возник в мажилисе. В 2012-м в Стратегии «Казахстан-2050» глава государства поручил приступить к переводу алфавита на латиницу с 2025 года.



В феврале 2013 года в СМИ появилось письмо 66 представителей казахской интеллигенции во главе с поэтом и общественным деятелем Мухтаром ШАХАНОВЫМ «Мы против перехода на латиницу».



Наконец, в апреле 2017-го Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил до конца года принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. 26 октября Елбасы подписал указ об утверждении «апострофического» алфавита. Как написал в апреле сам Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» «С Х по ХХ век, в течение 900 лет на территории Казахстана использовался арабский алфавит. 7 августа 1929 года Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы. Письменность на основе латинского алфавита использовалась с 1929 года по 1940 год, затем случился переход на кириллицу. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики». Таким образом, история перевода казахского алфавита на тот или иной алфавит диктовалась определенными политическими мотивами.»Забавно, но нет никаких оснований считать, что на этот раз обошлось без «определённых политических мотивов». Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью газете.ру считает, что президент Казахстана принял это решение, только чтобы показать свою власть. «Тревожные настроения есть и в элите, и в обществе, вспомним, сколько недавно было протестов в Казахстане. Когда эксперты говорят о транзите власти, Назарбаеву нужно показать, что у него сильная рука», — уверен эксперт.При этом самих казахов, которые переживают по поводу стоимости этой затеи, пытаются успокоить, показывая им лишь верхушку айсберга. Согласно данным сайта informburo.kz депутатам Мажилиса презентовали проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы, где предусмотрено 600 млн тенге на переход на латиницу (Это чуть менее двух миллионов долларов).Однако, учитывая, что после замены алфавита придётся переводить на латиницу всю государственную документацию, паспорта и другие документы, указатели улиц, все печатные издания да и много еще чего, этот переход по предварительным подсчетам может обойтись государству в 300 миллионов долларов, да и то, если при этом обойдётся без распилов и откатов.Эти деньги будут потрачены постепенно и, скорее всего, без лишнего шума. У властей есть на это целых восемь лет: процесс отказа от «советского колониального прошлого» и переход к американскому «колониализму», как считают некоторые, должен закончиться к 2025 году.Вообще, такие вопросы, касающиеся каждого гражданина страны, было бы логично вынести на референдум, чтобы понять насколько это нужно народу. Однако, руководство Казахстана видимо решило играть в большую политику без оглядки на мнение народа и провело это решение на уровне «политической воли».Безоговорочное одобрение проекту выразили лишь западные эксперты, хотя даже они не смогли найти убедительных аргументов необходимости данной меры. Казахский портал 24.kz приводит слова Алана Спенса, генерального директора британской компании Integrative Media Ltd: «Переход на латиницу является большим шагом вперед для Казахстана. Странам Запада, где используется латиница, очень сложно понимать казахский язык. С латиницей людям будет быстрее и легче изучить его. Латинская графика используется большей частью мирового сообщества. Это язык международного бизнеса. С латиницей Казахстан станет частью глобального экономического и финансового сообщества.» Оказывается, чтобы стать частью мирового глобального сообщества – достаточно просто изменить алфавит. Даже странно, что Китай и Япония каким-то образом обошлись без этого, ведь странам Запада понимать иероглифы наверняка посложнее казахской кириллицы.Краткая справка попыток ввести латиницу по истории современного Казахстана (по данным сайта http://www.ratel.kz/ ):В 2006-м на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана этот вопрос затронул президент. Но спустя два года решение проблемы отложили на усмотрение «будущих поколений». Надвигался кризис, и, видимо, стало не до того.В 2011-м топик вновь возник в мажилисе. В 2012-м в Стратегии «Казахстан-2050» глава государства поручил приступить к переводу алфавита на латиницу с 2025 года.В феврале 2013 года в СМИ появилось письмо 66 представителей казахской интеллигенции во главе с поэтом и общественным деятелем Мухтаром ШАХАНОВЫМ «Мы против перехода на латиницу».Наконец, в апреле 2017-го Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил до конца года принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. 26 октября Елбасы подписал указ об утверждении «апострофического» алфавита.

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