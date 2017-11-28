Глазовчанка под видом сотрудницы газовой службы обокрала пенсионерку

Опубликована: 27 Ноября 2017 г. 18:25



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что в днем в ее квартиру под видом сотрудницы газовой службы пришла незнакомая женщина. Она проверила газовое оборудование, после чего попросила хозяйку разменять 5 тыс рублей. Пенсионерка достала из комода сверток c деньгами, разменяла 5-тысячную купюру и убрала деньги обратно.Злоумышленница тут же попросила хозяйку принести ей стакан воды. Потерпевшая ненадолго вышла на кухню за водой, а после ухода гостьи обнаружила, что из комода пропал сверток, в котором было 87 тыс рублей.В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили отпечатки пальцев. По специализированной базе эксперты-криминалисты установили личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя жительница Глазова, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.