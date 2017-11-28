Глазовчанка под видом сотрудницы газовой службы обокрала пенсионерку

Опубликована: 27 Ноября 2017 г. 18:25

фото: kursktv.ru
Жительница Глазова, представившись сотрудницей газовой службы, обокрала в Воткинске пенсионерку. Пожилая женщина, увидев пропажу 87 тыс рублей, обратилась в полицию.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что в днем в ее квартиру под видом сотрудницы газовой службы пришла незнакомая женщина. Она проверила газовое оборудование, после чего попросила хозяйку разменять 5 тыс рублей. Пенсионерка достала из комода сверток c деньгами, разменяла 5-тысячную купюру и убрала деньги обратно.

Злоумышленница тут же попросила хозяйку принести ей стакан воды. Потерпевшая ненадолго вышла на кухню за водой, а после ухода гостьи обнаружила, что из комода пропал сверток, в котором было 87 тыс рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили отпечатки пальцев. По специализированной базе эксперты-криминалисты установили личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя жительница Глазова, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Загрузка...
Теги
Ува розыск Голливуд убийство кино полиция прокуратура ДТП свадьба правительство занятость безопасность Дмитрий Медведев пожар мода самолет звезда ГИБДД спортсмен финансы суд инвалид армия футбол конкурс траур оружие наркотики видео Завьялово животные бюджет выставка творчество Игра ЖКХ строительство пенсия рейтинг пристав банк технологии СКП здоровье вода Новый год/Рождество промышленность хоккей СМИ дети Москва выборы туризм Украина школа Россия зоопарк Удмуртия Интернет праздник ГЖД Воткинск торговля образование медицина религия депутат штраф семья природа ремонт Сарапул музыка МЧС Малая Пурга транспорт Ижевск алкоголь долг погода молодежь бизнес Балезино терроризм телевидение Можга физкультура МВД дороги Ижавто США Глазов Госсовет УР фестиваль Владимир Путин ИжГТУ ветеран Александр Волков преступление лес
Все теги
Яндекс.Погода