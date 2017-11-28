На повышение зарплат в сфере образования и науки выделено 3,6 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 09:25

фото: vladtime.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 3,6 млрд рублей на повышение зарплат работников сферы образования и науки. Документ опубликовали на сайте кабмина.

В пояснении к документу отмечается, что повышение оплаты труда сотрудников госучреждений образования и науки связано с "изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности". Выделение дополнительных бюджетных средств должно помочь достижению запланированного показателя зарплат работников данной сферы.

Отмечается, что из указанной суммы 2,4 млрд рублей направят на повышение оплаты работников образования, а 1,2 млрд рублей - для работников сферы науки.
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