Пентагон пожаловался на небезопасный перехват российским истребителем Су-30 самолета ВВС США

Опубликована: Сегодня 10:31



фото: novoboi.ru фото: novoboi.ru

«Американский самолет действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать экипаж российского истребителя», — сказала представитель Пентагона.Она уточнила, что американская сторона считает перехват небезопасным, поскольку российский Су-30 пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего последнему пришлось совершить резкий маневр, приведший к «очень сильной турбулентности». По словам чиновницы, это могло привести к серьезным травмам членов экипажей обеих самолетов.Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также используется для участия в противокорабельных и спасательных операциях.