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Пентагон пожаловался на небезопасный перехват российским истребителем Су-30 самолета ВВС США
Опубликована: Сегодня 10:31 Российский истребитель Су-30 в минувшую субботу совершил небезопасный перехват патрульного американского самолета Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Как пишут Известия, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны США Мишель Балданзы. Перехват длился около 24 минут.
«Американский самолет действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать экипаж российского истребителя», — сказала представитель Пентагона.
Она уточнила, что американская сторона считает перехват небезопасным, поскольку российский Су-30 пролетел прямо перед P-8 Poseidon, в результате чего последнему пришлось совершить резкий маневр, приведший к «очень сильной турбулентности». По словам чиновницы, это могло привести к серьезным травмам членов экипажей обеих самолетов.
Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также используется для участия в противокорабельных и спасательных операциях.
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