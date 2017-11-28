В ноябре в Ижевске зафиксировано 33 сообщения об угрозах взрывов

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: novosti-saratova.ru
Заместитель министра внутренних дел Олег Мальцев на аппаратном совещании сообщил, что в ноябре в Ижевске зафиксировано 33 сообщения об угрозах взрывов. Больше всего сообщений поступило в день обрушения жилого дома в столице Удмуртии.

«Оперативные службы сработали четко и при ложных минированиях. Острота этой проблемы не снижается. За ноябрь 33 сообщения на объектах, в том числе социальных. Основная часть звонков поступает из-за рубежа при помощи новых технологий. Активизировались и местные телефонные хулиганы. Так, 5 ноября за ложное сообщение задержали 37-летнего жителя Челябинской области, 12 ноября задержали местного жителя за сообщение о минировании несуществующего кафе, а 17 ноября 10-летний школьник сообщил о взрыве собственной школы», - рассказал Олег Мальцев.
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