В ноябре в Ижевске зафиксировано 33 сообщения об угрозах взрывов

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: novosti-saratova.ru фото: novosti-saratova.ru

«Оперативные службы сработали четко и при ложных минированиях. Острота этой проблемы не снижается. За ноябрь 33 сообщения на объектах, в том числе социальных. Основная часть звонков поступает из-за рубежа при помощи новых технологий. Активизировались и местные телефонные хулиганы. Так, 5 ноября за ложное сообщение задержали 37-летнего жителя Челябинской области, 12 ноября задержали местного жителя за сообщение о минировании несуществующего кафе, а 17 ноября 10-летний школьник сообщил о взрыве собственной школы», - рассказал Олег Мальцев.