Удмуртия получит почти 1,08 млрд рублей дотаций

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 13:47



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«Дотации в размере 11,58 млрд рублей направляются на финансирование в ноябре-декабре 2017 года первоочередных расходов 23 субъектов Федерации, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении.Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 ноября 2017 года.