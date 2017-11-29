Удмуртия получит почти 1,08 млрд рублей дотаций

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 13:47

фото: ligabankov.ru
На сайте Правительства России опубликован документ, согласно которому Удмуртия получит из резервного фонда почти 1,08 млрд рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета.  

«Дотации в размере 11,58 млрд рублей направляются на финансирование в ноябре-декабре 2017 года первоочередных расходов 23 субъектов Федерации, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 ноября 2017 года.
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