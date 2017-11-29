Ижевчанин попался при сбыте 25 гр гашиша

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 14:51

фото: мвд.рф
За покушение на незаконный сбыт гашиша в Ижевске задержали 25-летнего безработного местного жителя.

Задержан молодой человек был в лесопосадке. У него было обнаружено и изъято 25 граммов наркотического средства. Полицейским задержанный пояснил, что наркотик приобрёл через сеть Интернет, а закладку забрал на территории сельской местности.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело.



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