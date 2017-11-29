Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячную выплату на рождение первенца

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 15:58



фото: scoopnest.com фото: scoopnest.com

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — уточнил российский лидер.По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Президент добавил, что выплата за первого в семье ребенка обойдется бюджету в 114,5 миллиарда рублей за 3 года.