В Удмуртии для детей-сирот вновь будут показывать новогодние цирковые представления

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 17:07



фото: zhuraveinik.ru фото: zhuraveinik.ru

В этом году представление запланировано на 22 декабря. На него пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, а также воспитанников реабилитационных центров. Всего — 1 700 человек. Всем им подарят новогодние подарки.Отмечается, что предыдущие 2 года представления для детей-сирот не показывали из-за сложностей с финансированием.Также в канун Нового года состоится 2 представления для одарённых детей — в Театре оперы и балета.