В Удмуртии для детей-сирот вновь будут показывать новогодние цирковые представления

Опубликована: 28 Ноября 2017 г. 17:07

фото: zhuraveinik.ru
Традицию показа новогодних цирковых представлений для детей-сирот возобновят в Удмуртии. Об этом «Моей Удмуртии» сообщила советник Главы Удмуртии Наталья Сударикова.

В этом году представление запланировано на 22 декабря. На него пригласят детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, а также воспитанников реабилитационных центров. Всего — 1 700 человек. Всем им подарят новогодние подарки.

Отмечается, что предыдущие 2 года представления для детей-сирот не показывали из-за сложностей с финансированием.

Также в канун Нового года состоится 2 представления для одарённых детей — в Театре оперы и балета.



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