Состояние госпитализированного Олега Табакова резко ухудшилось

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: kinohit.mirtesen.ru
Состояние госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова резко ухудшилось в ночь на 28 ноября, стало известно порталу Известия. Сейчас артист находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Рядом с Олегом Табаковым — члены семьи.

Табаков был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу 27 ноября. Сообщалось, что у худрука «Табакерки» и МХТ имени Чехова диагностировали сепсис. При этом его сыновья назвали разные причины госпитализации. По словам Антона, старшего сына, у отца — воспаление легких. Младший сын заявил, что Табаков проходит плановое стоматологическое обследование.

Сам Табаков ранее заявил журналистам, что болен, и положил трубку.

В августе артисту исполнилось 82 года. Он играл в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев» и др.


Теги
бюджет Владимир Путин вода армия Глазов хоккей технологии лес туризм убийство Сарапул МВД Ува Можга творчество ДТП музыка СКП ветеран выборы дети выставка праздник Госсовет УР ГИБДД Ижавто МЧС животные пристав природа инвалид физкультура футбол занятость Новый год/Рождество кино ГЖД дороги ремонт алкоголь Ижевск суд полиция телевидение семья траур самолет розыск видео наркотики безопасность конкурс Балезино штраф преступление рейтинг Россия Александр Волков Игра транспорт бизнес терроризм мода СМИ молодежь Воткинск здоровье США образование Москва зоопарк прокуратура оружие фестиваль долг спортсмен строительство Голливуд пенсия свадьба Интернет Удмуртия медицина ЖКХ школа правительство религия звезда банк торговля погода промышленность Украина депутат Завьялово пожар Малая Пурга ИжГТУ Дмитрий Медведев финансы
Все теги
Яндекс.Погода