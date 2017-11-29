Состояние госпитализированного Олега Табакова резко ухудшилось

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: kinohit.mirtesen.ru фото: kinohit.mirtesen.ru

Табаков был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу 27 ноября. Сообщалось, что у худрука «Табакерки» и МХТ имени Чехова диагностировали сепсис. При этом его сыновья назвали разные причины госпитализации. По словам Антона, старшего сына, у отца — воспаление легких. Младший сын заявил, что Табаков проходит плановое стоматологическое обследование.Сам Табаков ранее заявил журналистам, что болен, и положил трубку.В августе артисту исполнилось 82 года. Он играл в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев» и др.