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Состояние госпитализированного Олега Табакова резко ухудшилось
Опубликована: Сегодня 08:30 Состояние госпитализированного актера и режиссера Олега Табакова резко ухудшилось в ночь на 28 ноября, стало известно порталу Известия. Сейчас артист находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Рядом с Олегом Табаковым — члены семьи.
Табаков был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу 27 ноября. Сообщалось, что у худрука «Табакерки» и МХТ имени Чехова диагностировали сепсис. При этом его сыновья назвали разные причины госпитализации. По словам Антона, старшего сына, у отца — воспаление легких. Младший сын заявил, что Табаков проходит плановое стоматологическое обследование.
Сам Табаков ранее заявил журналистам, что болен, и положил трубку.
В августе артисту исполнилось 82 года. Он играл в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев» и др.