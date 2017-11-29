Двоюродные брат с сестрой промышляли в Можге мобильным мошенничеством

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: psm7.com
Двоих жителей Можги признали виновными в совершении 23 преступлений по фактам мошенничества и покушения на мошенничество. Общий ущерб от их действий превысил 200 тыс рублей.

Выяснилось, что 28-летняя девушка и ее 27-летний двоюродный брат цыганской национальности приехали в Можгу с целью совершения мошенничеств. С февраля по сентябрь 2016 года они отправляли на мобильные телефоны SMS о том, что им одобрены кредиты. Для отказа люди должны были перезвонить по указанному в сообщении номеру телефона.

Мошенники, представляясь работниками банка, предлагали им через банкоматы совершить определенные операции. После этого подключали к их банковским картам свои абонентские номера и при помощи услуги «мобильный банк» похищали денежные средства с их лицевого счета.

От действий мобильных мошенников пострадали жители нескольких регионов России.

С учетом тяжести обвинения и личности подсудимых, судом мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, женщине в виде 450 часов обязательных работ. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 150 тыс рублей.


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