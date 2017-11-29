В Удмуртии стартовала операция по охране новогодних елей

Опубликована: Сегодня 10:32



фото: news.ivest.kz фото: news.ivest.kz

С 20 ноября на всей территории республики организовано дежурство на 35 стационарных постах, а также проводится патрулирование лесов и дорог общего пользования по 199 специально разработанным маршрутам общей протяженностью 8729 км. Помимо государственных лесных инспекторов из числа работников лесного хозяйства к охране хвойных насаждений привлечены сотрудники МВД по УР.За первые 7 дней проведено 204 рейда. Особое внимание уделяется контролю за перевозкой лесной продукции, проверкой наличия и правильности заполнения сопроводительных документов.В рамках мероприятий по обеспечению сохранности деревьев хвойных пород на последние дни декабря запланировано проведение рейдов по рынкам и торговым точкам, где осуществляется торговля новогодними елями, на предмет проверки наличия разрешительных документов.Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников при ущербе до 5 тыс. рублей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - до 300 тыс. рублей. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.