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В Удмуртии стартовала операция по охране новогодних елей
Опубликована: Сегодня 10:32 В Удмуртии стартовала операция по охране новогодних елей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
С 20 ноября на всей территории республики организовано дежурство на 35 стационарных постах, а также проводится патрулирование лесов и дорог общего пользования по 199 специально разработанным маршрутам общей протяженностью 8729 км. Помимо государственных лесных инспекторов из числа работников лесного хозяйства к охране хвойных насаждений привлечены сотрудники МВД по УР.
За первые 7 дней проведено 204 рейда. Особое внимание уделяется контролю за перевозкой лесной продукции, проверкой наличия и правильности заполнения сопроводительных документов.
В рамках мероприятий по обеспечению сохранности деревьев хвойных пород на последние дни декабря запланировано проведение рейдов по рынкам и торговым точкам, где осуществляется торговля новогодними елями, на предмет проверки наличия разрешительных документов.
Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников при ущербе до 5 тыс. рублей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - до 300 тыс. рублей. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
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