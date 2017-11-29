БОМЖ-гитарист вынес из религиозной организации музыкальные инструменты на 200 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: livedemo00.template-help.com
В Ижевске «по горячим следам» задержали мужчину без определенного места жительства, который вынес из религиозной организации музыкальные инструменты на сумму более 200 тыс рублей. Сообщение о преступлении поступило в полицию накануне, 28 ноября, от индивидуального предпринимателя.

В первую очередь правоохранители опросили сторожа помещения. Он рассказал, что ночью в охраняемый им объект пришел молодой человек и пояснил, что хозяин музыкальных инструментов попросил их забрать из актового зала. У охранника не возникло подозрений, поскольку визуально он опознал молодого человека как частого посетителя религиозной организации.

Подозреваемый был задержан через несколько часов. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. В момент задержания при нем находилась похищенная электрогитара. Полицейским задержанный пояснил, что барабанные тарелки и палочки он успел сдать в пункт приема лома металлов. В настоящее время принимаются меры к изъятию и возвращению похищенного имущества.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). До избрания меры пресечения он водворен в изолятор временного содержания. Также устанавливается возможная причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории Ижевска.
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