БОМЖ-гитарист вынес из религиозной организации музыкальные инструменты на 200 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 11:40



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В первую очередь правоохранители опросили сторожа помещения. Он рассказал, что ночью в охраняемый им объект пришел молодой человек и пояснил, что хозяин музыкальных инструментов попросил их забрать из актового зала. У охранника не возникло подозрений, поскольку визуально он опознал молодого человека как частого посетителя религиозной организации.Подозреваемый был задержан через несколько часов. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. В момент задержания при нем находилась похищенная электрогитара. Полицейским задержанный пояснил, что барабанные тарелки и палочки он успел сдать в пункт приема лома металлов. В настоящее время принимаются меры к изъятию и возвращению похищенного имущества.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). До избрания меры пресечения он водворен в изолятор временного содержания. Также устанавливается возможная причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории Ижевска.