В Ижевске на ул.Союзной сбили женщину-пешехода

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Женщину-пешехода сбили в Ижевске накануне, 28 ноября. Произошло ДТП около 19 часов, напротив дома №131 ул. Союзная, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина 1978 года рождения за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на пешехода-женщину, 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, на этом же пешеходном переходе 14 ноября погибла женщина пешеход.
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