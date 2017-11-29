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Ревнивец из Селтинского района угрожал ножом полицейским
Опубликована: Сегодня 14:58 В Селтинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба.
По данным следствия, 25 сентября 2017 года в дневное время обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал на работу к своей жене и из ревности к ней стал ломать мебель и бытовую технику. Собственник имущества оценил материальный ущерб на сумму более 300 тыс рублей. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина достал из кармана нож и стал размахивать им перед сотрудниками полиции, находящимися в форме и при исполнении своих должностных обязанностей, при этом высказывая в их адрес угрозы убийством.
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