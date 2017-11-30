Подозреваемому в обрушении дома в Ижевске продлили арест до марта 2018 года

Опубликована: 29 Ноября 2017 г. 16:02

фото: Яна Шамаева/Российская Газета
Подозреваемому в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 продлили арест до 9 марта 2018 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста Александра Копытова, обвиняемого в убийстве, совершенном общеопасным способом. Такое решение связано с необходимостью проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы, которая будет длиться не менее двух месяцев.

Напомним, 27-летнего мужчину задержали 10 ноября, на следующий день после взрыва в доме на Удмуртской. Копытов наполнил газом свою квартиру и ушел из дома. Так он поступил, потому что «слышал голоса соседей, которые позорили его».
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