Квест с элементами БДСМ довел жителя Казани до сердечного приступа

Опубликована: 29 Ноября 2017 г. 17:11



фото: lockedinrubber.tumblr.com фото: lockedinrubber.tumblr.com

Квест подразумевал прохождение испытаний с использованием всевозможных взрослых игрушек, в том числе из серии БДСМ. Молодой человек поначалу веселился, как и его возлюбленная и друзья, и шел от одного задания к другому. Но когда Вадима заковали в наручники и начали хлестать в темноте плетками под крики из фильмов ужасов, ему стало плохо. Причем настолько, что он начал терять сознание.Друзья отвезли парня в больницу. К тому моменту он уже был раздет. А на приеме у врача выяснилось, что ключи от наручников утеряны.Медики констатировали у молодого человека сильное переутомление, в результате которого и стало болеть сердце. Приступ удалось купировать. В дальнейшем врачи посоветовали Вадиму воздержаться на какое-то время от развлечений, связанных с эмоциональными потрясениями.