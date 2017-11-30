Квест с элементами БДСМ довел жителя Казани до сердечного приступа

Опубликована: 29 Ноября 2017 г. 17:11

фото: lockedinrubber.tumblr.com
Житель Казани Вадим получил в подарок на день рождения от возлюбленной сертификат в квест-комнату. Причем не в обычную, а с эротическим подтекстом. С собой пара решила взять друзей, чтобы было интереснее, пишет Kazanfirst. Никто из них не мог и подумать, что безобидный, казалось бы, отдых закончится для именинника поездкой в больницу.

Квест подразумевал прохождение испытаний с использованием всевозможных взрослых игрушек, в том числе из серии БДСМ. Молодой человек поначалу веселился, как и его возлюбленная и друзья, и шел от одного задания к другому. Но когда Вадима заковали в наручники и начали хлестать в темноте плетками под крики из фильмов ужасов, ему стало плохо. Причем настолько, что он начал терять сознание.

Друзья отвезли парня в больницу. К тому моменту он уже был раздет. А на приеме у врача выяснилось, что ключи от наручников утеряны.

Медики констатировали у молодого человека сильное переутомление, в результате которого и стало болеть сердце. Приступ удалось купировать. В дальнейшем врачи посоветовали Вадиму воздержаться на какое-то время от развлечений, связанных с эмоциональными потрясениями.



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