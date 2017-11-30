Ижевчанка лишилась ребенка, пока ее держали двое неизвестных

Опубликована: 29 Ноября 2017 г. 18:24

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы местной жительницы. Информация об удержании женщины и вероятном похищении ее ребенка появилась в соцсетях сегодня утром.

«28 ноября в 14:30 был похищен мой сын. Ему всего 11 месяцев. Он был вырван у меня из рук биологическим отцом ребенка, который не является моим мужем и вместе с нами не проживает. Меня удерживали силой двое неизвестных мужчин, в то время как он забрал спящего на моих руках ребенка и убежал», - говорится в сообщении женщины, опубликованном в одной из популярных ижевских групп в соцсети «Вконтакте».

Она тут же написала заявление в полицию, все материалы были переданы следователям. После проверки было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

«28 ноября 2017 года, неустановленные лица, находясь в подъезде одного из домов по ул. Холмогорова г. Ижевска, применяя насилие, незаконно лишили свободы женщину, в ходе совершения преступления 35-летний житель города Ижевска забрал у потерпевшей их совместного ребенка 2016 года рождения, и скрылся с ним в неизвестном направлении», - говорится на сайте следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

В настоящий момент устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица. Также в ходе расследования будет дана оценка действиям мужчины, забравшего ребёнка.
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