Ижевчанка лишилась ребенка, пока ее держали двое неизвестных

Опубликована: 29 Ноября 2017 г. 18:24



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«28 ноября в 14:30 был похищен мой сын. Ему всего 11 месяцев. Он был вырван у меня из рук биологическим отцом ребенка, который не является моим мужем и вместе с нами не проживает. Меня удерживали силой двое неизвестных мужчин, в то время как он забрал спящего на моих руках ребенка и убежал», - говорится в сообщении женщины, опубликованном в одной из популярных ижевских групп в соцсети «Вконтакте».Она тут же написала заявление в полицию, все материалы были переданы следователям. После проверки было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ.«28 ноября 2017 года, неустановленные лица, находясь в подъезде одного из домов по ул. Холмогорова г. Ижевска, применяя насилие, незаконно лишили свободы женщину, в ходе совершения преступления 35-летний житель города Ижевска забрал у потерпевшей их совместного ребенка 2016 года рождения, и скрылся с ним в неизвестном направлении», - говорится на сайте следственного управления СКР по Удмуртской Республике.В настоящий момент устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица. Также в ходе расследования будет дана оценка действиям мужчины, забравшего ребёнка.