До 23 рублей может подорожать проезд в общественном транспорте Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: novosti33.ru
Повысить проезд на городских и пригородных маршрутах с 2018 года предложило предприятие «ИжГорЭлектроТранс». Как пишут «Известия УР», предполагается, что тариф в размере 20 рублей будет сохранен для тех, кто оплачивает проезд транспортной картой.

По сообщению пресс-службы ИжГЭТ, этот вопрос обсуждался 23 ноября в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, посвященном вопросам работы общественного транспорта. По мнению руководства предприятия, такой подход позволит сделать повышение менее ощутимым для тех пассажиров, кто пользуется транспортом регулярно и готов перейти на безналичную оплату проезда.

Как отмечает ИжГЭТ, в последний раз тариф на проезд в Удмуртии индексировался в 2015 году. С тех пор произошло существенное увеличение по всем основным статьям затрат предприятия. В частности, электроэнергия для нужд городского электротранспорта в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2015года подорожала на 26,3%. Также за прошедшие два года возросли затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава в соответствии с требованиями безопасности перевозок. Дополнительный аргумент для повышения тарифа - необходимость соблюдения трудового законодательства в части индексации заработной платы работников не ниже уровня инфляции, установленного федеральным законом.

Отмечается, что официальное обращение о повышении тарифа на проезд до 23 рублей уже направлено в Министерство энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов, которое должно оценить экономическое обоснование и принять окончательное решение по этому вопросу.



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