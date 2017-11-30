Более 400 писем приставов с личными данными жителей Удмуртии курьер выбросил в лесу

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: thaipedia.fedpress.ru
Исполнительные документы приставов были обнаружены в лесу на территории Воткинского района. Как сообщает прокуратура Удмуртской Республики, почтовую корреспонденцию нашел один из местных жителей. 

Региональное Управление ФССП заключило с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на оказание услуг по доставке документов между отделами приставов. Однако, как выяснилось, курьер выбросил в лесном массиве 409 писем структурных подразделений ФССП, содержащих персональные данные должников и взыскателей по исполнительным производствам.

В связи с выявленными нарушениями индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений законодательства о персональных данных и законодательства в сфере оказания услуг связи. 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

С индивидуального предпринимателя по государственному контракту взыскана неустойка в размере 175 800 рублей, организована процедура расторжения контракта. Обнаруженная почтовая корреспонденция передана сотрудникам УФССП по УР для надлежащей доставки адресатам.


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