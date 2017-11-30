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С начала 2017 года в Удмуртии зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств
Опубликована: Сегодня 11:41 С начала 2017 года на территории Удмуртии зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике Сергей Тимофеев.
Сергей Михайлович подчеркнул, что все совершенные в отношении жителей Удмуртской Республики мошенничества можно условно разбить на несколько категорий. Самые популярные из них:
- «мобильные», таких фактов большинство – свыше 400;
- «интернет-мошенничества» - более 300;
- на сайтах по размещению бесплатных объявлений – порядка 220;
- «кредитные» около 140;
- в отношении пенсионеров под видом работников социальных служб;
- хищение денег с банковских карт при помощи вредоносного программного обеспечения – 150, и другие.
В этом году сотрудниками МРО-5 УУР МВД по УР раскрыто около 200 так называемых дистанционных мошенничеств, уголовные дела по которым направлены в суд.
Сергей Тимофеев также отметил, что Удмуртия является одним из немногих регионов, где фактически нет преступных групп, занимающихся на системной основе совершением дистанционных мошенничеств («мобильных», «интернет-мошенничеств», звонков с сообщениями «Ваш сын попал в ДТП» и т.п.). Подобные преступления совершаются жителями других регионов России, либо осужденными, находящимися в исправительных учреждениях за пределами Удмуртии.