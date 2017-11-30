С начала 2017 года в Удмуртии зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств

Опубликована: Сегодня 11:41



фото: ижевск.18.мвд.рф фото: ижевск.18.мвд.рф

Сергей Михайлович подчеркнул, что все совершенные в отношении жителей Удмуртской Республики мошенничества можно условно разбить на несколько категорий. Самые популярные из них:- «мобильные», таких фактов большинство – свыше 400;- «интернет-мошенничества» - более 300;- на сайтах по размещению бесплатных объявлений – порядка 220;- «кредитные» около 140;- в отношении пенсионеров под видом работников социальных служб;- хищение денег с банковских карт при помощи вредоносного программного обеспечения – 150, и другие.В этом году сотрудниками МРО-5 УУР МВД по УР раскрыто около 200 так называемых дистанционных мошенничеств, уголовные дела по которым направлены в суд.Сергей Тимофеев также отметил, что Удмуртия является одним из немногих регионов, где фактически нет преступных групп, занимающихся на системной основе совершением дистанционных мошенничеств («мобильных», «интернет-мошенничеств», звонков с сообщениями «Ваш сын попал в ДТП» и т.п.). Подобные преступления совершаются жителями других регионов России, либо осужденными, находящимися в исправительных учреждениях за пределами Удмуртии.