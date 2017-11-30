С начала 2017 года в Удмуртии зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств

Опубликована: Сегодня 11:41

фото: ижевск.18.мвд.рф
С начала 2017 года на территории Удмуртии зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике Сергей Тимофеев.

Сергей Михайлович подчеркнул, что все совершенные в отношении жителей Удмуртской Республики мошенничества можно условно разбить на несколько категорий. Самые популярные из них:

- «мобильные», таких фактов большинство – свыше 400;

- «интернет-мошенничества» - более 300;

- на сайтах по размещению бесплатных объявлений – порядка 220;

- «кредитные» около 140;

- в отношении пенсионеров под видом работников социальных служб;

- хищение денег с банковских карт при помощи вредоносного программного обеспечения – 150, и другие.

В этом году сотрудниками МРО-5 УУР МВД по УР раскрыто около 200 так называемых дистанционных мошенничеств, уголовные дела по которым направлены в суд.

Сергей Тимофеев также отметил, что Удмуртия является одним из немногих регионов, где фактически нет преступных групп, занимающихся на системной основе совершением дистанционных мошенничеств («мобильных», «интернет-мошенничеств», звонков с сообщениями «Ваш сын попал в ДТП» и т.п.). Подобные преступления совершаются жителями других регионов России, либо осужденными, находящимися в исправительных учреждениях за пределами Удмуртии.


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