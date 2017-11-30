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Жительница Воткинска угодила в психиатрическую клинику после оскорбления судебного пристава
Опубликована: Сегодня 12:48 Воткинский суд отправил местную жительницу в психиатрическую больницу, после того как она оскорбила судебного пристава. В ходе предварительного расследования женщина прошла судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила у нее хроническое психическое расстройство.
«Находясь в Воткинском районном отделе судебных приставов, публично в неприличной и грубой форме высказала оскорбления в адрес заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Воткинского РОСП, находившего при исполнении им своих должностных обязанностей», - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Удмуртской Республике. Действия гражданки попали под ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
Суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности и отправил ее на лечение в психиатрическую клинику для стационарного лечения. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.
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