Хранитель героина из Глазова будет ждать приговора суда в ИВС

Опубликована: Сегодня 13:52



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При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены еще 22 свертка, содержащих наркотическое средство «героин».По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.