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Хранитель героина из Глазова будет ждать приговора суда в ИВС
Опубликована: Сегодня 13:52 В Глазове у дома по ул. 70 лет Октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по Удмуртской Республике задержали ранее судимого местного жителя. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у 41-летнего безработного 2,95гр. героина.
При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены еще 22 свертка, содержащих наркотическое средство «героин».
По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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