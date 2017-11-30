Китайцы представили лазерную пушку в действии

Опубликована: Сегодня 14:57

фото: скриншот видео
Китайская компания GuoRong представила одноименную систему ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Lenta, видео испытаний, в ходе которых показана сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона, доступно на YouTube.

Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компании видео размещены на двух небольших грузовиках.

Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.
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