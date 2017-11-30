Китайцы представили лазерную пушку в действии

Опубликована: Сегодня 14:57



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компании видео размещены на двух небольших грузовиках.Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.