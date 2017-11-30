Жительницу Ижевска задержали за содержание наркопритона

Опубликована: Сегодня 17:21



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В ходе обыска полицейские нашли и изъяли шприцы, а также предметы и вещества, используемые для изготовления ацетилированного опия.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Теперь женщине грозит до 4 лет лишения свободы.