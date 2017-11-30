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Жительницу Ижевска задержали за содержание наркопритона
Опубликована: Сегодня 17:21 В Ижевске местную жительницу подозревают в содержании наркопритона. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 40-летняя ранее судимая женщина в течение четырех месяцев предоставляла свою квартиру наркоманам.
В ходе обыска полицейские нашли и изъяли шприцы, а также предметы и вещества, используемые для изготовления ацетилированного опия.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Теперь женщине грозит до 4 лет лишения свободы.
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