Жительницу Ижевска задержали за содержание наркопритона

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: 18.мвд.рф
В Ижевске местную жительницу подозревают в содержании наркопритона. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 40-летняя ранее судимая женщина в течение четырех месяцев предоставляла свою квартиру наркоманам.

В ходе обыска полицейские нашли и изъяли шприцы, а также предметы и вещества, используемые для изготовления ацетилированного опия.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Теперь женщине грозит до 4 лет лишения свободы.



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