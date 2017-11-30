На Воткинском шоссе в Ижевске перевернулся автомобиль

Опубликована: Сегодня 16:33



Фото: группа ВК "ДНИ" Фото: группа ВК "ДНИ"

Рядом с микрорайоном "Столичный" на Воткинском шоссе после столкновения с "Мерседесом" перевернулась "Нива".Автомобиль оказался на крыше на разделительной полосе сегодня днем рядом.Многочисленные водители и их пассажиры стали свидетелями этой аварии. Десятки фотографий и виде появились в социальных сетях.Сейчас выясняется пострадал ли кто-то в аварии и что послужило причиной переворачивания автомобиля.