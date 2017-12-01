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Пенсии в России проиндексируют на месяц раньше
Опубликована: Сегодня 21:15 Индексация пенсий в России в 2018 году произойдёт в январе. Как пишет «Парламентская газета», об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Ранее произвести индексацию планировалось в феврале. «Мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году даже не в феврале, а в январе месяце», — сказал Медведев.
Он отметил, что индексация превысит инфляцию, которая ожидается на уровне 3 или ниже процентов. «А индексация уже запланирована, на неё выделены деньги, на 3,7%», — добавил премьер-министр.
Ранее Медведев заявил, что увеличение пенсий является одной из главных задач российских властей. Он также отметил, что отечественная экономика вошла в стадию роста и наблюдаются дальнейшие благоприятные изменения.