Пенсии в России проиндексируют на месяц раньше

Опубликована: Сегодня 21:15



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Ранее произвести индексацию планировалось в феврале. «Мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году даже не в феврале, а в январе месяце», — сказал Медведев.Он отметил, что индексация превысит инфляцию, которая ожидается на уровне 3 или ниже процентов. «А индексация уже запланирована, на неё выделены деньги, на 3,7%», — добавил премьер-министр.Ранее Медведев заявил, что увеличение пенсий является одной из главных задач российских властей. Он также отметил, что отечественная экономика вошла в стадию роста и наблюдаются дальнейшие благоприятные изменения.