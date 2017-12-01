Два дома сгорели минувшей ночью недалеко от Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Два дома сгорели минувшей ночью на СНТ «Пугачево-1», недалеко от Ижевска. Как пишут очевидцы в группе ИГГС соцсети «ВКонтакте», в огне погиб один человек.



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