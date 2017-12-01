Пьяный житель Ижевска «отличился» в Чувашской Республике

Опубликована: Сегодня 09:26

фото: 21.мвд.рф
Пьяный житель Ижевска «отличился» в Чувашской Республике. 36-летний мужчина протаранил в Цивильске несколько автомобилей, а остановило его только дорожное кольцо.

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, совершившего сразу несколько ДТП: за полтора километра от Марпосадского поворота до Цивильска он задел три автомобиля: два «Фольксвагена» и «Хонду». Водитель «Рено-Логан» ехал на такой скорости, что залетел на кольцо, потеряв двигатель транспортного средства.

У задержанного автолюбителя имелись все внешние признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования приезжий отказался. В отношении него инспекторы составили 5 административных протоколов.
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