Пьяный житель Ижевска «отличился» в Чувашской Республике

Опубликована: Сегодня 09:26



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Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, совершившего сразу несколько ДТП: за полтора километра от Марпосадского поворота до Цивильска он задел три автомобиля: два «Фольксвагена» и «Хонду». Водитель «Рено-Логан» ехал на такой скорости, что залетел на кольцо, потеряв двигатель транспортного средства.У задержанного автолюбителя имелись все внешние признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования приезжий отказался. В отношении него инспекторы составили 5 административных протоколов.