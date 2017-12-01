Подозреваемого в коррупции ведущего КВН Александра Маслякова-старшего уволили

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: news.vse42.ru
Александра Маслякова-старшего уволили с поста руководителя госпредприятия "Московский молодежный центр „Планета КВН“" из-за подозрения в коррупции с бюджетными средствами. Материалы расследования размещены на сайте антикоррупционной организации "Трансперенси интернешнл", пишет Altapress.

Как следует из документа, Масляков-старший нарушил закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», так как совмещал руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом. Помимо руководства «Планетой КВН» он остался учредителем Телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК») и стал индивидуальным предпринимателем.

В 2014 году ГУП «Планета КВН» и ТТО «АМиК» создали совместное предприятие — ООО «Дом КВН», нарушив запрет на совмещение руководства ГУПом с частным бизнесом. Как говорится в материалах расследования, подобные нарушения широко распространены и приносят бюджету немалый урон.



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